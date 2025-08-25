Gasalarm am Krankenhaus – Bagger reißt Leitung auf

Am Montagmittag wurde eine Gasleitung im Stadtteil Rissen beschädigt – in unmittelbarer Nähe eines Krankenhauses. Anwohner wurden gebeten, die Fenster sicherheitshalber geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr wurde gegen 13.25 Uhr alarmiert, weil bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war und unkontrolliert Gas entströmte. Die Einsatzkräfte rückten daher sofort an die Klinik-Baustelle in der Straße Suurheid aus, so ein Feuerwehrsprecher. Kurze Zeit später kamen auch Mitarbeiter des Gasnetz Hamburg dazu. Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster vorerst geschlossen zu halten.

Das könnte Sie auch interessieren: Er erschafft aus Plastiksteinen Kunstwerke: In der Werkstatt eines Lego-Baumeisters

Die Leitung konnte inzwischen abgedichtet werden, die Feuerwehr hat ihren Einsatz beendet. Die Messwerte seien die ganze Zeit über unbedenklich gewesen, der Klinikbetrieb zu keinem Zeitpunkt gefährdet. (zc)