Bei Hamburg: Reetdachhaus wird Raub der Flammen

Freitagabend ist in einem Reetdachhaus unmittelbar südlich von Hamburg ein Feuer ausgebrochen. Etwa 130 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Auch am Samstagmorgen musste die Feuerwehr noch einmal zu dem Haus zurückkehren.

In der Bahnhofstraße in Hittfeld-Emmelndorf ist am Freitagabend ein Reetdachhaus in Brand geraten. Die Flammen waren mindestens zehn Meter hoch, die 30 Meter hohe Rauchwolke war kilometerweit sichtbar.

Feuer in Hittfeld: Hauptfeuer in der Nacht gelöscht

Zahlreiche Feuerwehren aus der gesamten Gemeinde Seevetal waren mit etwa 130 Personen im Einsatz. Das Hauptfeuer konnte in der Nacht gelöscht werden. Am Samstagmorgen qualmte es dann erneut, sodass die Feuerwehr noch einmal zum Nachlöschen zurückkehren musste, so ein Polizeisprecher.

Entgegen erster Angaben wurde bei dem Brand niemand verletzt, so der Sprecher. Zwei Kinder im Alter von 11 und 17 Jahren konnten das Haus selbstständig verlassen, als das Feuer ausbrach. In dem Haus befanden sich eine Hausarztpraxis und die Wohnung der Ärztin.