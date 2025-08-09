So war das nicht geplant: Spontan-Geburt bei Hamburg-Besuch

Plötzlich wollte das Baby auf die Welt! Ein Hamburg-Besuch endete für eine junge Frau aus Nordrhein-Westfalen am Samstagmorgen im Rettungswagen. Die hochschwangere Frau klagte auf einmal über Übelkeit, dann setzten auch schon die Wehen ein.

Laut Feuerwehr ging gegen 8.15 Uhr der Notruf von zwei Polizisten aus der Zitadellenstraße in Harburg ein. Die Beamten waren dort auf eine hochschwangere Frau (30) getroffen, die sich halb aus einem Fahrzeug lehnte und über Übelkeit klagte. Ein Rettungswagen und ein Notarzt rückten an.

Entbindung im Rettungswagen

Die Rettungskräfte hatten die Frau gerade in den Rettungswagen gebracht, als plötzlich starke Wehen einsetzten. Daraufhin entschied man sich, den eingesetzten Geburtsvorgang im Rettungsfahrzeug fortzusetzen, wie es von der Feuerwehr hieß. Kurz darauf brachte die 30-Jährige ein gesundes Mädchen zur Welt. Danach kamen beide in das Krankenhaus Mariahilf.