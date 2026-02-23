Kreuzung in Hamburg: Rettungswagen kracht in Auto – Patientin an Bord

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg ist am Sonntagabend ein Rettungswagen aus Schleswig-Holstein mit einem Pkw kollidiert.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Hammer Steindamm/Ecke Sievekingsallee. Der Rettungswagen mit einer Patientin an Bord war auf dem Weg in ein Hamburger Krankenhaus, als er mit einem VW kollidierte. Wie die Polizei der MOPO mitteilte, wurde die Fahrerin des Pkw nur ganz leicht verletzt.

Ein Rettungswagen aus Hamburg übernahm die Patientin aus dem verunglückten Rettungswagen und brachte sie in die vorgesehene Klinik.

Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Warum es zu der Kollision kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (rei)