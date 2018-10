Bei Bauarbeiten: Gasleitung beschädigt – Tankstelle evakuiert

Wilhelmsburg -

Gas-Alarm an der Georg-Wilhelm-Straße: Am Sonnabendmittag ist bei Tiefbauarbeiten bei einer Nordoel-Tankstelle eine Gasleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Gegen 11.30 Uhr blinkte der Einsatz auf dem Bildschirm der Feuerwehr-Leitzentrale auf. Mit insgesamt 22 Einsatzkräften waren die Beamten vor Ort, evakuierten zur Sicherheit sogar die Tankstelle.

Die Retter konnten schnell Entwarnung geben: „Wir haben das Leck provisorisch abgedichtet und einen Gasaustritt verhindert“", so ein Sprecher zur MOPO.

Bei dem Einsatz wurden keine Menschen verletzt. Ab 12 Uhr war für die Feuerwehr Schluss – ab da übernahm dann Gasnetz Hamburg.