Mutmaßlicher Mörder am Hamburger Flughafen festgenommen

Bundespolizisten haben am Hamburger Flughafen einen international gesuchten mutmaßlichen Mörder festgenommen. Er hatte mutmaßlich versucht, sich in die Türkei abzusetzen.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei fand sich am Montag, 1. September, gegen 18 Uhr ein Mann (51) bei der Passkontrolle am Helmut-Schmidt-Airport ein. Von hier aus wollte er nach Antalya (Türkei) fliegen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde.

Mann wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht

Der 51-Jährige wird dringend verdächtigt, am Mittag des 1. September dieses Jahres in Dänemark eine Frau getötet zu haben. Er wurde umgehend verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg wird über ein Auslieferungsverfahren entscheiden.