Bei Arbeiten: Mauer stürzt ein – Mann unter Steinen eingeklemmt

Größerer Einsatz in Ottensen: Ein Mann ist bei Arbeiten in einem Gebäude an der Bahrenfelder Straße verletzt worden. Er wurde teils unter einer Wand vergraben – hatte aber großes Glück.

Der Mann soll sich selbst mit der Hilfe von Kollegen aus den auf ihn gefallenen Steinen herausgewühlt haben – offenbar ohne größere Verletzungen davongetragen zu haben und noch bevor die ersten Retter eingetroffen waren. Der Mann, dessen Alter noch unbekannt ist, kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Polizei sperrt Bereich ab

Die Feuerwehr war mit einem entsprechenden Großaufgebot zur Einsatzstelle gefahren, weil zunächst nicht absehbar war, wie ernst die Situation ist. Auch die Polizei wurde hinzugezogen, sie sperrte den Bereich rund um den Alma-Wartenberg-Platz ab. Die Beamten hatten es zudem mit Schaulustigen zu tun, die sich vor die Absperrungen stellten, um Fotos und Videos zu machen.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein kleines Haus in der Hausnummer 158 aus dem Jahr 1860, über das die MOPO kürzlich berichtet hatte. Bei Sanierungsarbeiten fiel kürzlich der Schornstein schon auf den Gehweg. Hier soll nach Abschluss der Arbeiten ein Fine-Dining-Restaurant entstehen.

Die Beamten haben bereits Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Auch das Amt für Arbeitsschutz wird in die Arbeiten involviert. (dg)