Bei Arbeiten an Gleisen: Mann (54) wird von Radlader überrollt – schwer verletzt

Schwerer Unfall in Marienthal: Am Sonntagvormittag ist ein Mann bei Arbeiten an der S-Bahn-Trasse schwer verletzt worden. Der 54-Jährige wurde von einem Radlader überrollt. Zwei weitere Personen konnten sich nur knapp retten.

Ein schwerer Arbeitsunfall sorgte am Sonntagvormittag ab 10.30 Uhr für einen großen Rettungseinsatz an der S-Bahn-Trasse auf Höhe der Hammer Straße 41.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes sagte, wurde dort ein 54-jähriger Bauarbeiter von einem Radlader überrollt. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen kamen mit leichten Verletzungen davon. Ersten Erkenntnissen nach konnten sie sich mit einem Sprung zur Seite noch vor dem Radlader in Sicherheit bringen.

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Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem schweren Unfall auf der Baustelle kommen konnte. (mwi)