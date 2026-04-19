Bedrohungslage sorgt für größeren Einsatz in Hamburg
Aufregung in Altona-Nord: An der Stresemannstraße ist es am Sonntag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen – wegen einer Bedrohungslage.
Mehrere Streifenwagen standen am Sonntag um kurz vor 13 Uhr in der Stresemannstraße bei der Kreuzung zur Holstenstraße.
Altona: Einsatz wegen Bedrohungslage – Ursache unklar
Dort ist es zu einer Bedrohungslage gekommen, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte. MOPO-Informationen zufolge waren einige Einsatzkräfte auch mit Maschinenpistolen ausgestattet.
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Gegen 13.40 Uhr war die Bedrohungslage bereits beseitigt, der Einsatz lief jedoch noch. Zur Ursache machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben. (mp)
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