AMG hält an: Beifahrer richtet Schusswaffe auf Mann – Großeinsatz vor Shisha-Bar

Großeinsatz der Polizei am Freitagabend vor einer Shisha-Bar in Wandsbek. Dort soll es zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe gekommen sein. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz.

Laut Polizei wurden die Beamten gegen 19.30 Uhr zur Wandsbeker Marktstraße gerufen. Ein 31-jähriger Mann hatte angegeben, mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin aus.

Mehrere Streifenwagen im Einsatz – AMG-Mercedes gestoppt

Ersten Ermittlungen zufolge stand der 31-Jährige vor der Shisha-Bar, als ein AMG-Mercedes am Straßenrand stoppte. Durch die geöffnete Scheibe soll der Beifahrer eine Pistole auf ihn gerichtet und mit dem Finger angedeutet haben, abdrücken zu können. Danach soll der Fahrer des AMG Gas gegeben haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Fahrer flüchtet nach Unfall – Polizei stürmt Shisha-Bar in Hamburg

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizisten an der Rüterstraße einen Mercedes mit vier Insassen. Allen Männern wurden aufgrund der unklaren Lage Handschellen angelegt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde jedoch keine Waffe gefunden. Die Männer konnten anschließend ihre Fahrt fortsetzen. Die Kripo ermittelt nun die möglichen Hintergründe.

Nicht der erste Vorfall an diesem Ort: Immer wieder musste die Polizei anrücken, weil es dort zu teils gewalttätigen Auseinandersetzungen kam.