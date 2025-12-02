mopo plus logo
Großeinsatz der Polizei

Zuletzt kam es in Wilhelmsburg wegen eines Streits mit Körperverletzung zu einem Großeinsatz der Polizei. Foto: André Lenthe

paidWieder Beamte attackiert: In diese Viertel rückt die Polizei nur mit Verstärkung an

Immer häufiger geraten Polizistinnen und Polizisten bei vermeintlichen Routineeinsätzen in gefährliche Situationen. Oft kochen die Emotionen hoch, wenn Bürger mit polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden sind. Dieses Phänomen nimmt spürbar zu – und sorgt dafür, dass bestimmte Adressen von der Polizei in Hamburg inzwischen grundsätzlich nur noch mit mehreren Streifenwagen angefahren werden.



