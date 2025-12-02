Wieder Beamte attackiert: In diese Viertel rückt die Polizei nur mit Verstärkung an
Immer häufiger geraten Polizistinnen und Polizisten bei vermeintlichen Routineeinsätzen in gefährliche Situationen. Oft kochen die Emotionen hoch, wenn Bürger mit polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden sind. Dieses Phänomen nimmt spürbar zu – und sorgt dafür, dass bestimmte Adressen von der Polizei in Hamburg inzwischen grundsätzlich nur noch mit mehreren Streifenwagen angefahren werden.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.