Immer häufiger geraten Polizistinnen und Polizisten bei vermeintlichen Routineeinsätzen in gefährliche Situationen. Oft kochen die Emotionen hoch, wenn Bürger mit polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden sind. Dieses Phänomen nimmt spürbar zu – und sorgt dafür, dass bestimmte Adressen von der Polizei in Hamburg inzwischen grundsätzlich nur noch mit mehreren Streifenwagen angefahren werden.







