Baumpflegerin in Not: Großeinsatz für die Feuerwehr in Hamburg

Unfall bei Baumfällarbeiten: In Neuland (Bezirk Harburg) kam es am Donnerstag zur Mittagszeit zu einem brenzligen Zwischenfall, als ein Ast auf einen Hubsteiger fiel. Eine Frau befand sich noch in dem Korb.

Ein Großeinsatz für die Feuerwehr samt Höhenrettern in Neuland. Gegen 12.05 Uhr war am Wohlerstieg bei Baumfällarbeiten ein Ast in zwölf Metern Höhe auf einen Hubsteiger gefallen. In dem Korb des Hubsteigers befand sich eine Baumpflegerin des Bezirksamtes Harburg, die offenbar unverletzt blieb und von der Feuerwehr betreut wurde.

Höhenretter der Feuerwehr befreien Frau

Zunächst wurde der Hubsteiger auf etwa neun Meter zurückgefahren, „ein weiteres Zurückfahren war aufgrund des Baumes nicht möglich“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Aufgrund des schwierigen Geländes direkt am Vereinshaus eines Kleingartenvereins mit morastigem Boden und vielen Bäumen konnte keine Drehleiter aufgestellt werden. „Beim Versuch, die Drehleiter in Stellung zu bringen, fuhr sich diese fest.“

Daher wurden die Höhenretter der Feuerwehr angefordert, um die Person aus ihrer misslichen Situation zu befreien und den Hubwagen vor dem Umstürzen durch das Gewicht des Astes zu schützen. Zusätzlich wurde ein Rettungshubschrauber mit einer speziellen Winde alarmiert, der jedoch nicht zum Einsatz kam.

Inzwischen konnte die Frau durch die Höhenretter befreit werden. Die Rettungskräfte ließen sie mit einem Seil aus dem Korb herab. Sie kam wohlbehalten wieder unten an – ohne jegliche Verletzungen. Insgesamt waren etwa 25 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes Hamburg rund zwei Stunden im Einsatz.