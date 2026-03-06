AMG-Mercedes rasiert Straßenbaum bei illegalem Rennen – aber wer ist gefahren?

Schwerer Unfall am Freitagvormittag in Farmsen-Berne. Dort war der Fahrer eines AMG-Mercedes der Luxusklasse mit seinem Fahrzeug verunglückt, der Beifahrer wurde verletzt. Zuvor soll der Fahrer des SUV ein illegales Straßenrennen gefahren sein.

Bevor die Polizei eintraf, soll der Fahrer des AMG-Mercedes in ein anderes Auto gestiegen sein. Zu dem Unfall kam es gegen 11.30 Uhr am Friedrich-Ebert-Damm. Dort war ein Mann in einem Mercedes GLC63 mit rotem Kennzeichen mutmaßlich infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen einen Baum im begrünten Mittelstreifen gekracht. Dabei wurde der Baum umgerissen.

Der Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Nachdem er von Sanitätern versorgt worden war, kam er in eine Klinik. Zeugen wollen zuvor beobachtet haben, dass der Fahrer mit dem AMG-Mercedes die Straße mehrfach auf und ab gebraust sein soll. Laut einem Polizeisprecher soll zudem ein weiteres Fahrzeug kurz nach dem Unfall geflüchtet sein. Ob ein illegales Autorennen vorlag oder andere Umstände zum Unfall führten, wird ermittelt.