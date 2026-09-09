Ein Baum auf den Gleisen sorgte am Dienstagabend für einen Feuerwehreinsatz nahe der U-Bahn Station Volksdorf.

An der U1 ist es am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. 25 Personen mussten evakuiert werden. (Symbolbild) picture alliance / R. Goldmann | Ralph Goldmann

Am Dienstagabend mussten 25 Personen aus der U1 evakuiert werden. Kurz vor der Haltestelle Volksdorf kam die Bahn zum Stehen.

Nach Angaben der Feuerwehr war um 20.27 Uhr ein Baum auf den Gleisen kurz vor der Station Volksdorf stadteinwärts gemeldet worden.

Die Personen, die sich noch in dem Zug befanden, wurden evakuiert und erreichten nach einem kurzen Fußmarsch die Station. Verletzt wurde niemand. Um 21.47 Uhr erklärte die Feuerwehr den Einsatz für beendet und gab den Fall an die Hochbahn ab, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilt.