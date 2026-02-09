mopo plus logo
Polizei- und Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle in Hamm.

Polizei- und Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle in Hamm.

  • Hamm

paidBaugerüst in Hamburg gerammt – Anwohner sauer: „Wir haben darauf gewartet“

Es war pures Glück, dass das Gerüst nicht einstürzte und niemand verletzt wurde, als ein Lkw-Fahrer beim Rangieren den Stahlaufbau an der Marienthaler Straße (Hamm) rammte. Für Anwohner kam der Vorfall allerdings nicht überraschend. „Wir haben darauf gewartet, dass so etwas passiert“, sagt einer von ihnen zur MOPO. Er erklärt, warum die Gefahr seit Langem bekannt war, berichtet von ähnlichen Vorfällen – und sagt, was sich ändern müsste.


