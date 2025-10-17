Schwerer Unfall in Hamburg: Bauarbeiter fällt in Grube und stirbt

Auf einer Baustelle kam es zu einem schweren Unfall: Ein Bauarbeiter fiel in eine zwei Meter tiefe Grube und starb kurz darauf im Krankenhaus.

Ein Mann ist bei einem Sturz auf einer Baustelle in der Iverstraße in Wandsbek schwer verletzt worden. Der Bauarbeiter war gegen Mittag in eine ungefähr zwei Meter tiefe Grube gefallen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der ungefähr 50 Jahre alte Mann sei beim Eintreffen der Rettungskräfte mit Sand und Mauerteilen verschüttet und nicht ansprechbar gewesen.

Wandsbek: Bauarbeiter stirbt in Krankenhaus

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass der Mann reanimiert und ins Krankenhaus gebracht worden sei. Kurz darauf erlag der Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie das Lagezentrum bestätigte.

Drei Menschen seien Zeugen des Unfalls gewesen und von der Notfallseelsorge betreut worden. Die Ursache für den Unfall sei bisher unklar. Zuvor hatte das „Abendblatt“ berichtet. (dpa/mp)