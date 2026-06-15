Ein Drogenfahnder als Krimiautor: Ben Westphal hat einen weiteren Band veröffentlicht – seit seinem ersten Buch hat sich viel getan.

Ein Drogenfahnder kämpft gegen Dealer und ganze Kartelle. In Hamburg, in Schleswig-Holstein und manchmal auch im Ausland. In Krimis und „in echt“. Denn der Autor Ben Westphal arbeitet als Kriminalhauptkommissar im Rauschgiftdezernat des Hamburger Landeskriminalamts.

Augenzwinkernd bezeichnet er den ehemaligen Rauschgiftfahnder Gerd Sehling, der eigentlich längst außer Dienst ist, als „Bulle“ – nun bereits im sechsten Band. Ursprünglich hatte Ben Westphal, wie sein Pseudonym lautet, seinem Kollegen 2020 zum Abschied das Buch „Ich war Bulle“ gewidmet, damals noch erschienen im Selbstverlag. Inzwischen sorgt der Emons-Verlag für hohe Auflagen. Längst ist der Bulle zur Kultfigur geworden.

Ein Drogenfahnder als Krimi-Autor

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Dahinter verbirgt sich Ex-Drogenfahnder Gerd Sehling, der es sich in seinem beschaulichen Wohnort Dalldorf im Herzogtum Lauenburg einfach gutgehen lassen könnte. Der aber einfach nicht loslassen kann, umso mehr, als ihm im neuesten Band „Der Bulle auf St. Pauli“ mitten auf der Reeperbahn ein Rucksack voller Rauschgift vor die Füße fällt. Klar, dass er seinen neuen Job als True-Crime-Touristenführer nur allzu gern mit seiner langjährigen Erfahrung bei der Kripo verbindet. Und niemand aus dem Rauschgiftdezernat kann ihn daran hindern, nicht mal sein Kakao trinkender Nachfolger Tim Dombrowski, dem eine gewisse Ähnlichkeit zum Autor nachgesagt wird.

Also bei einer Durchsuchung haben wir meine Bücher noch nie gefunden. Ben Westphal

Noch immer schreibt Westphal seine Krimis nach Dienstschluss zu Hause auf der Couch. Angst vor Übergriffen aufgrund seiner wachsenden Bekanntheit hat er nicht mehr: „Aktiv auf der Straße bin ich als Drogenfahnder kaum noch anzutreffen. Außerdem ist die Gegenseite nicht sonderlich kulturinteressiert. Also bei einer Durchsuchung haben wir meine Bücher noch nie gefunden.“

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Mehr Drogen im Hamburger Hafen

Viel hat sich geändert seit dem ersten Band. Mehr Morde, mehr Rauschgift. „Meine Bücher finden sich jetzt in zahlreichen Buchläden, häufig in höherer Stückzahl.“ Doch auch in der realen Rauschgiftszene hat sich viel getan, nicht unbedingt zum Besseren: „Die Einfuhrmengen an Drogen in den Hamburger Hafen als Einfallstor nach Europa haben in den letzten fünf Jahren erheblich zugenommen. Es gibt viel mehr Fälle, häufigere und größere Lieferungen. Natürlich tun wir unser Bestes, versuchen mit neuen Institutionen und Konzepten, dagegen anzugehen. Das ist aber sehr schwierig, weil die organisierte Kriminalität sehr innovativ ist.“

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Drogenszene wird gewalttätiger

Zugenommen hat auch die Gewaltspirale. „Wir erleben Folterungen, Entführungen, Auftragsmorde, mit wachsender Brutalität“, betont der Ermittler. „Wer in der Drogenszene nachwächst, hat kaum noch Hemmungen, Gewalt anzuwenden. Da wird gepeitscht, da werden Finger abgeschnitten. Und es wird gemordet.“ Anlass zur Sorge gibt die rasante Entwicklung. In seinen Büchern muss Westphal damit Schritt halten. „Ich möchte authentische Einblicke in unsere Arbeit geben. Dazu gehört, dass Opfer jetzt mal umkippen.“

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Tief taucht Westphal in „Der Bulle auf St. Pauli“ auch ins Rotlichtviertel ein. Mehrere Fälle haben den echten Kommissar schon hierhergeführt. „Segmente verschiedener Verfahren habe ich jetzt zu einer spannenden Geschichte kombiniert. Gerd Sehling verfolgt auf eigene Faust heiße Spuren zwischen Bars, Bordellen und Wohnungen, in denen Rauschgift gebunkert wird.“ (Dieser Text erschien zuerst auf shz.de)