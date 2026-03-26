Linienbus kracht gegen Baum: Viele Verletzte – einige in Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Barmbek: Ein Linienbus ist gegen einen Baum gefahren, mehrere Menschen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Drosselstraße in Barmbek-Nord. Nach ersten Erkenntnissen prallte der Linienbus aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Straßenbaum.

Bus in Barmbek verunglückt – viele Verletzte

Wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO gegen 15 Uhr sagte, gab es mindestens 16 Verletzte – davon sind mehrere lebensgefährlich beziehungsweise schwer verletzt. „Tote gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine“, so der Sprecher.

Besonders dramatisch: Eine Person soll durch die Wucht des Aufpralls durch die Frontscheibe geschleudert worden sein. Ein Fahrgast und der Fahrer des Busses wurden zudem eingeklemmt.

Höhenrettung angefordert

Zunächst hatte die Feuerwehr von sieben Personen gesprochen, die in Krankenhäuser gebracht worden seien – vier von ihnen schwer verletzt, drei weitere Personen mit Abschürfungen, Prellungen und Platzwunden. Außerdem hatten die Retter zunächst zwölf Leichtverletzte gemeldet.

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Rund 120 Rettungskräfte – darunter drei Notärzte – sind an der Unglücksstelle im Einsatz. Zusätzlich wurde die Höhenrettung angefordert, da der Bus infolge des Zusammenstoßes mit dem Baum leicht erhöht steht. Der Busverkehr rund um den Barmbeker Bahnhof ist eingestellt. (rei/rüga/mwi)