Balkon in Hamburger Hochhaus brennt: Großeinsatz und Evakuierung

Ein Balkon brennt in Steilshoop: 40 Menschen müssen raus, eine Wohnung bleibt unbewohnbar. Für die meisten Bewohner ist es nur ein kurzer Schock.

Wegen eines Balkonbrandes am Cesar-Klein-Ring sind am Dienstagabend rund 40 Menschen aus einem Hochhaus evakuiert worden. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei wurde niemand verletzt.

Feuer auf Balkon – 40 Menschen in Steilshoop evakuiert

Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden während der Löscharbeiten am Haus in einem HVV-Bus untergebracht.

Auf dem Balkon einer Wohnung im vierten Stock habe Unrat gebrannt und den Einsatz ausgelöst. Die zugehörige Wohneinheit ist unbewohnbar, alle anderen Wohnungen können wieder genutzt werden. Die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar. (dpa/mp)