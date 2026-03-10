Bahnmitarbeiter bedroht – Mann landet in U-Haft

Bundespolizisten haben am Dienstagmorgen im Bahnhof Harburg einen Mann festgenommen. Der hatte zuvor drei Mitarbeiter der Bahn angepöbelt und dann bedroht.

Laut eines Sprechers der Bundespolizei soll sich der Vorfall gegen 7 Uhr ereignet haben. Drei Mitarbeiter der Bahn waren auf dem Weg zu einem Zug, den sie begleiten sollten. Auf einer Rolltreppe seien sie dann unvermittelt von einem Mann (60) zunächst bepöbelt und dann bedroht worden.

Bewährungsstrafe widerrufen

Daraufhin alarmierte Bundespolizisten stellten den 60-Jährigen noch vor Ort und überprüften ihn. Dabei stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den Mann bestand. Eine zur Bewährung ausgesetzte Strafe wegen Diebstahls wurde von der Staatsanwaltschaft widerrufen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab 2,03 Promille.

Nachdem ein Amtsarzt die Gewahrsamsfähigkeit festgestellt hatte, kam der 60-Jährige in U-Haft.