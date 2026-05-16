An Hamburger Bahnhof: Dieb klaut Instrument – dann hat er Gewissensbisse

Am Bahnhof Harburg haben es Bundespolizisten am Donnerstag mit einem ungewöhnlichen Diebstahl zu tun bekommen. Ein Mann klaute eine Gitarre. Anschließend packte ihn das schlechte Gewissen.

Ein Reisender (29) zeigte gegen 7.30 Uhr auf dem Bahnhofsrevier den Diebstahl seiner Gitarre an. Diese hatte er auf einer Bank auf dem Bahnsteig vergessen, als er in einen Zug einstieg, so die Bundespolizei.

Bahnhof Harburg: Dieb gibt Beute zurück

Kurz darauf bemerkte er dies und stieg wieder aus. Dabei sah er, wie ein Mann (47) mit der Gitarre davonradelte. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen, doch von dem Instrument fehlte jede Spur. Zudem bestritt der Mann die Tat.

Das könnte Sie auch interessieren: Elektro-Schocker im Bahnhof: Wie die Bundespolizei in Hamburg Taser einsetzt

Später bekam der Dieb dann offenbar Gewissensbisse. Am Nachmittag erschien er mit dem Instrument auf dem Revier und übergab es reumütig den Beamten. Um eine Strafe wird er trotzdem nicht herumkommen, die Beamten leiteten ein Verfahren gegen ihn ein.