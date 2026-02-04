Mann greift Bahn-Mitarbeiter an und tritt ihm gegen den Kopf

Am Bahnhof Dammtor (Rotherbaum) ist es am Dienstagnachmittag zu einer schweren Gewalttat gekommen. Dort hatte ein Mann einen Bahnmitarbeiter angegriffen und auf ihn eingeprügelt. Selbst als der Mann am Boden lag, trat der Täter noch auf ihn ein.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei ereignete sich der Vorfall gegen 15.15 Uhr in einem Aufsichtsraum am Gleis 3. Ein 43-Jähriger soll unerlaubt durch die unverschlossene Tür gekommen sein, weil er sich dort aufwärmen wollte. Als ihm ein 49-jähriger DB-Mitarbeiter erklärte, dass er sich dort nicht aufhalten dürfe, eskalierte die Situation sofort.

Dammtor-Bahnhof: Opfer mit Kopfverletzung in Klinik

Zunächst schlug er den Mitarbeiter mit der Faust auf den Kopf. Als das Opfer zu Boden ging, trat der aggressive Mann noch mehrfach gegen seinen Kopf.

Ein Kollege des Opfers eilte zu Hilfe und brachte den Angreifer mit einem Haltegriff um den Hals unter Kontrolle. Ein zufällig anwesender Beamter der Landespolizei schritt ein und half, den Täter zu fixieren. Er kam den Angaben zufolge nach kurzer Zeit auf dem Revier der Bundespolizei am Hauptbahnhof aus „Gründen der Verhältnismäßigkeit“ wieder frei, da er habe belegen können, einen dringenden OP-Termin zu haben, wie es hieß. Er soll sich nun wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Der Bahnmitarbeiter wurde mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper sowie Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht.

Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz nach Attacke gestorben

In Rheinland-Pfalz war ein Bahnmitarbeiter nach einer Attacke während einer Ticketkontrolle gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ihn ein 26-Jähriger am Montagabend angegriffen, weil er ohne Fahrschein des Zuges verwiesen werden sollte. Der 36-jährige Bahnmitarbeiter erlag am Mittwoch im Krankenhaus seinen Verletzungen.