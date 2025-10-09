Bagger beschädigt Leitung: Pflegeheim ohne Strom – Bewohner auf Akkus angewiesen

Ein beschädigtes Stromkabel hat am Donnerstagvormittag in Marienthal einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk ausgelöst. Für ein Pflegeheim wurde es besonders brenzlig.

Gegen 11.35 Uhr hatte der Bagger einer Fremdfirma für die Hamburg Energienetze in der Jüthornstraße bei Bauarbeiten eine unterirdische Versorgungsleitung beschädigt, so ein Sprecher von Hamburg Energienetze. In der Folge fiel im Pflegeheim „Katharinenhof zum Husaren“ der Strom aus.

Notstromaggregat war defekt

Besonders brisant: Das heimeigene Notstromaggregat war nach Angaben der Feuerwehr defekt. Für 16 Bewohner, die auf eine ständige Stromversorgung angewiesen sind – etwa für Beatmungsgeräte und andere medizinische Geräte –, bestand allerdings keine akute Gefahr. Die lebensnotwendigen Geräte verfügen über einen Akku.

Die Feuerwehr kam und forderte das Technische Hilfswerk zur Unterstützung an. Gegen 14.30 Uhr wurde die Notstromversorgung des Pflegeheims sichergestellt. Für die Feuerwehr war der Einsatz damit beendet.

Hamburg Energienetze reparierte die Leitung

Das THW versorgt die Einrichtung seither weiterhin mit Strom. Zeitgleich begannen Fachkräfte der Hamburg Energienetze mit der Reparatur der beschädigten Leitung.

Laut der Website des Katharinenhofs bietet die Einrichtung 93 pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern einen Platz.