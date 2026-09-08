Bei Bauarbeiten wurde eine Leitung beschädigt. Die Feuerwehr rückte an, um das Leck zu schließen.

In Niendorf ist bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr musste das Leck am Dienstagmorgen flicken.

Gegen 7.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil ein Bagger ein Leck in eine Gasleitung gerissen hatte. Die Feuerwehr klemmte die Leitung ab und verschloss das Loch wieder. Inzwischen bestehe keine Gefahr mehr, sagt ein Sprecher.

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Nach knapp eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle wurde für alles Weitere an das Hamburger Gasnetz übergeben.