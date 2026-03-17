Motorradfahrer an der Kreuzung übersehen? Biker stürzt bei schwerem Unfall

An einer Kreuzung in Billstedt passierte am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall: Ein Auto und ein Motorradfahrer sind zusammengestoßen. Der Motorradfahrer ist daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei wurde gegen 16 Uhr an die Kreuzung Möllner Landstraße/Ecke Schleemer Weg gerufen, weil ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen waren, so ein Sprecher des Lagezentrums.

Motorradfahrer kommt mit Schulterverletzung in Krankenhaus

Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich an der Schulter. Ein Rettungswagen brachte ihn daraufhin in die Unfallklinik nach Boberg. Genauere Informationen zu Alter und Geschlecht gibt es bislang nicht. Lebensgefahr soll laut Polizei nicht bestanden haben.

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Auch die Feuerwehr wurde wegen auslaufender Betriebsstoffe gerufen. Die Möllner Landstraße ist infolge des Unfalls weiterhin teilweise gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und dem Hergang dauern an. (mp)