Radfahrer kracht gegen geöffnete Autotür – Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall in Bahrenfeld: Ein Autofahrer öffnete nach dem Einparken die Fahrzeugtür, ein Radfahrer krachte dagegen und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch gegen 20.25 Uhr am Bahrenfelder Kirchenweg. Hier hatte der Autofahrer (56) seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand eingeparkt und die Fahrertür geöffnet, um auszusteigen.

E Bike-Fahrer in Lebensgefahr – Zeugen gesucht

In diesem Moment näherte sich ein Radfahrer auf seinem E-Bike (57), fuhr in die geöffnete Tür und stürzte dann zu Boden. Dabei zog er sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu und kam mit dem Notarzt in ein Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. (040) 4286 56789 zu melden.