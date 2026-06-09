Eine Frau kracht mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache gegen eine Mauer. Ihr Auto hebt ab und landet auf dem Dach.

Aus diesem Wrack kletterte die Fahrerin nach dem Unfall in Sinstorf unverletzt heraus. JOTO

Schwerer Unfall in Sinstorf: Eine Autofahrerin hat sich mit ihrem Wagen überschlagen. Verletzt wurde sie glücklicherweise nicht.

Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert: Auf dem Meckelfelder Weg, Ecke Weiherheide, hatte sich ein Wagen überschlagen. Die Fahrerin war aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Gartenmauer gekracht. Dabei war das Auto abgehoben und schließlich auf dem Dach liegen geblieben.

Unfall in Sinstorf: Frau befreit sich selbst aus Auto-Wrack

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Noch bevor die Rettungskräfte eingetroffen waren, hatte sich die Frau schon selbst aus dem Wrack ihres Dacia befreit. Sanitäter stuften sie nach erster Sichtung als unverletzt ein. Sicherheitshalber kam sie aber dennoch zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus.

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Mehr als eine Stunde lang war der Meckelfelder Weg gesperrt. Busse kamen an der Unfallstelle nicht vorbei. Gegen 16.15 Uhr gab die Polizei den Bereich wieder frei.