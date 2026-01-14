Autofahrerin erfasst Fußgängerin und flüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Schwerer Unfall am Dienstagmorgen in Neugraben-Fischbek: Eine Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Fahrerin flüchtete vom Unfallort – nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die 45-jährige Fußgängerin war gegen 6.40 Uhr entlang der Cuxhavener Straße unterwegs und wollte diese überqueren – nach ersten Erkenntnissen der Polizei bei Grünlicht. In diesem Moment bog eine Autofahrerin mit einem dunklen Fahrzeug vom Süderelbebogen nach rechts in die Cuxhavener Straße ab und erfasste die Frau frontal.

Passanten eilen zur Hilfe – Fußgängerin im Krankenhaus

Die Autofahrerin hielt jedoch nicht an, um zu helfen, sondern fuhr einfach weiter. Mehrere Passanten eilten der verletzten Frau zur Hilfe und alarmierten die Feuerwehr. Die 45-Jährige wurde mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Hinweise zum Unfallhergang, zum Fahrzeug oder zur flüchtigen Fahrerin nimmt die Polizei Hamburg unter der Telefonnummer (040) 428656789 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. (mp)