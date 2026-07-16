Feuerwehrleute versuchen, den umgekippten Wagen wieder auf alle vier Räder zu stellen. LENTHE-MEDIEN

Am Donnerstagabend ist es in Eißendorf zu einem Unfall gekommen: Bei einem Überholmanöver kippte ein Auto auf die Seite. Eine Person wurde verletzt.

Es krachte gegen 19 Uhr auf der Eißendorfer Straße. Offenbar wollte ein Volvo-Fahrer einen Linienbus überholen und übersah dabei eine Fahrbahnverengung.

Nach Unfall mit Linienbus: Auto kippt auf die Fahrerseite

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Nach Angaben der Feuerwehr fuhr der Fahrer beim Überholen gegen einen Kantstein. Daraufhin kippte er mit dem Auto auf die Fahrerseite. Nach Angaben eines Reporters vor Ort war der Fahrer zunächst in seinem Volvo eingeklemmt, konnte sich jedoch mithilfe von Passanten selbst befreien. Zum Alter des Fahrers konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

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Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzkräften an, um den Verletzten und das Auto zu bergen. Der Faherer kam mit leichten Verletzungen in Krankenhaus. (kla)