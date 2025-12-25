Autofahrer wendet auf Hauptverkehrsstraße und kracht in den Gegenverkehr

Schwerer Unfall auf dem Steindamm in St. Georg: Am späten Nachmittag des 1. Weihnachtstages sind zwei Autos zusammengestoßen. Drei Personen wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei wendete ein Autofahrer auf Höhe der Lohmühlenstraße, obwohl ihm ein anderer Pkw entgegenkam. Die beiden Autos kollidierten.

Autofahrer wendet und kracht in Gegenverkehr

Im entgegenkommenden Wagen saßen vier Personen. Drei von ihnen erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Wagen sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt.