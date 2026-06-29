Tragischer Unfall in Rahlstedt: Ein 35-Jähriger verliert offenbar aufgrund einer Erkrankung die Kontrolle über sein Auto. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Ein Polizei- und ein Rettungswagen im Einsatz (Symbolfoto) dpa | Jens Kalaene

Bereits am Freitag ist ein 35 Jahre alter Autofahrer in Rahlstedt während der Fahrt ums Leben gekommen – offenbar infolge einer plötzlichen Erkrankung. Sein Wagen prallte auf ein vorausfahrendes Auto.

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 14 Uhr mit einem Fiat Punto auf der Sieker Landstraße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Einmündung der Straße Waterblöcken verlor er mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache das Bewusstsein. Sein Auto fuhr daraufhin auf einen Opel eines 66-Jährigen auf.

Unfall: Zeugen beginnen Wiederbelebungsmaßnahmen

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Zeugen begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die wenig später vom Rettungsdienst übernommen wurden. Dennoch verstarb der 35-Jährige noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass nicht der Zusammenstoß, sondern die Erkrankung zum Tod des Mannes führte.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreute Zeugen und Angehörige. Die Ermittlungen dauern an.