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Mehrere Menschen wurden verletzt, als ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Mercedes verlor.

Mehrere Menschen wurden verletzt, als ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Mercedes verlor. Foto: Lenthe-Medien/Heider

  • Blankenese

Beim Ausparken die Kontrolle verloren: Vier Verletzte in Blankenese

Schwerer Unfall im Hamburger Westen: Am Montagnachmittag hat ein Autofahrer auf der Blankeneser Bahnhofstraße eine Passantin schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr an der Einmündung der Friedrich-Legahn-Straße in die Blankeneser Bahnhofstraße. Laut Polizei hatte ein Autofahrer beim Ausparken zunächst ein geparktes Auto angefahren und daraufhin eine Passantin erfasst.

Unfall in Blankenese: Fahrer soll hochbetagt sein

Fast 40 Rettungskräfte waren vor Ort. Neben mehreren Rettungswagen kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz, der einen Notarzt zum Unfallort brachte.

Weitere Details zum Unfallhergang sind noch unklar. Nach MOPO-Informationen soll es sich bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher um einen hochbetagten Mann handeln.

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Die Frau wurde schwer verletzt und in Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Die Bahnhofstraße ist derzeit zwischen Erik-Blumenfeld-Platz und Oesterleystraße voll gesperrt.

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