Ein Rotlichtverstoß eines Fußgängers löst am Grindelberg einen heftigen Streit mit einem Autofahrer aus. Wenig später kommt es zur körperlichen Auseinandersetzung – ein Mann kommt verletzt ins Krankenhaus, die Polizei ermittelt.

Ein Fußgänger, der bei Rot die Straße überquerte, und ein Autofahrer, der deshalb stark bremsen musste, gerieten am Dienstagabend in Harvestehude aneinander. Der Streit eskalierte zu einer Prügelei, bei der ein Mann verletzt wurde. Die Polizei ermittelt.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich der Vorfall gegen 22.15 Uhr am Grindelberg. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 25-Jähriger mit seinem Hund bei Rot die Straße überquert haben. Ein Autofahrer musste daraufhin stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Streit eskaliert: Fußgänger verletzt im Krankenhaus

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Der Autofahrer sei daraufhin ausgestiegen und habe den 25-Jährigen zur Rede stellen wollen. Nach Angaben der Polizei entwickelte sich daraus eine wechselseitige Körperverletzung. Dabei erlitt der offenbar alkoholisierte Fußgänger eine blutende Kopfverletzung.

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Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Seinen Hund nahm die Polizei zunächst in Obhut und brachte ihn anschließend in ein Tierheim. Die Beamten ermitteln wegen wechselseitiger Körperverletzung.