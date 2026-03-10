Autofahrer überfallen: Zivilfahnder machen Räubern einen Strich durch die Rechnung

Die Beute von vermutlich mehreren Tausend Euro blieb den Tätern eines Raubes nur kurz: Wenige Minuten, nachdem sie einen Autofahrer bedroht und beklaut hatten, wurden sie bereits festgenommen.

Am Dienstagnachmittag ist es in Hamm zu einem Überfall gekommen. An der Süderstraße, Ecke Borstelmannsweg, sollen drei Verdächtige einen Mann, der in einem Auto saß, um kurz vor 15 Uhr mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Raub von Tausenden Euro: Opfer wollte wohl Auto kaufen

Laut eines Reporters vor Ort habe das Opfer mehrere Tausend Euro in bar bei sich gehabt, die für einen geplanten Autokauf gedacht gewesen seien. Die Täter flohen mit ihrer Beute. Doch weit kamen sie nicht: Zivilfahnder, die den Überfall beobachtet hatten, nahmen sie kurz nach der Tat fest.

Das könnte Sie auch interessieren: Sie mussten zweimal fahren: Koks-Dealer fliegen mit Riesenmenge im Hafen auf

Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.