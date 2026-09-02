Die Röhre ist in Richtung Süden 55 Stunden lang nicht befahrbar. Grund sind letzte Arbeiten am Ausbau der Hochstraße Elbmarsch südlich des Tunnels.

Die Autobahn 7 verläuft südlich des Elbtunnels in Hamburg als Hochstraße K20. Zwischen die Brückenteile wurden zwei zusätzliche Fahrspuren gesetzt. Deges

Autofahrer aus Schleswig-Holstein müssen sich auf eine weitere Sperrung des Elbtunnels in Richtung Süden einstellen. Letzte Arbeiten am Ausbau der Hochstraße Elbmarsch erfordern Umleitungen.

Die Autobahn 7 ist auf Hamburger Gebiet seit mehr als zehn Jahren Großbaustelle – nun steht die nächste Sperrung des Elbtunnels bevor. Die Röhre ist in Richtung Süden von Freitag, 4. September, 22 Uhr bis Montag, 7. September, 5 Uhr nicht befahrbar. Autofahrer, die aus Schleswig-Holstein kommend in Richtung Hannover unterwegs sind, müssen weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen.

Grund für die 55-Stunden-Sperrung sind nach Angaben der Autobahn GmbH letzte Arbeiten am achtspurigen Ausbau der Hochstraße Elbmarsch (K20) südlich des Tunnels. Dort befindet sich die Sanierung der Bestandsfahrbahn auf der Zielgeraden. Am kommenden Wochenende wollen die Bautrupps die Hauptabnahmeprüfung im Abschnitt Elbtunnel bis Anschlussstelle HH-Hausbruch vornehmen. Zudem wird dort die Verkehrsführung umgebaut.

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Die Autobahnmeisterei Othmarschen und die Tunnelbetriebszentrale nutzen die Sperrzeit zudem für weitere Sanierungs- und Wartungsarbeiten.

A7: Sperrungen beginnen am Freitag um 21 Uhr

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Für die Arbeiten werden nicht nur die Tunnelfahrspuren Richtung Hannover dichtgemacht, sondern auch die Bereiche davor und dahinter zwischen den Anschlussstellen (AS) HH-Stellingen und HH-Heimfeld. Die Sperrungen der Einfahrten in Südrichtung in Stellingen, Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof und Hausbruch beginnen am Freitag, 4. September, bereits um 21 Uhr.

Umleitung aus Schleswig-Holstein

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Überregionale Verkehre in Fahrtrichtung Süden/Hannover fahren an der AS Neumünster-Süd ab, folgen von dort der B205, A21 und A1. Die Umfahrung wird über die LED-Beschilderung angezeigt.

Für Großraum- und Schwerlasttransporte gilt die Umleitung nicht. Sie müssen auf den Park- und Rastanlagen entlang der A7 und der A23 abwarten, bis die A7 am Montag, 7. September, 5 Uhr wieder frei ist.

Die gute Nachricht für Autofahrer: Die verbreiterte und sanierte K20 soll Ende September vollständig für den Verkehr freigegeben werden. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)