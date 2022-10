Autobatterie in Badewanne gelagert – zwei Verletzte

Eine Badewanne ist nicht der beste Ort, um eine Autobatterie zu lagern. Das mussten zwei Hamburger:innen am eigenen Leib feststellen: Die Batterie lief aus – für beide Personen ging es ins Krankenhaus.

Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, klagten die 19- und der 28-Jährige am Donnerstagabend über Atemprobleme. Sie hatten in ihrer Wohnung in einem Hochhaus in Jenfeld in ihrer Badewanne eine Autobatterie gelagert.

Jenfeld: Autobatterie in Wanne gelagert – Krankenhaus

Die schwefelige Säure aus der Autobatterie war ausgelaufen, woraufhin die Bewohner:innen die Feuerwehr und den Giftnotruf riefen. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Batterie und lüftete die Wohnung.

Die 19-Jährige und der 28-Jährige kamen wegen ihrer Atemwegsprobleme in ein Krankenhaus. (dpa/mp)