Autobahn-Rüpel mit Blaulicht unterwegs – und die Polizei macht noch eine Entdeckung

Mit illegalem Blaulicht und rücksichtslosen Fahrmanövern hat ein Autofahrer am Montagnachmittag für Aufsehen gesorgt. Bei der Kontrolle des Mannes machte die Polizei dann noch eine Entdeckung.

Auf der BAB 1 meldete ein Zeuge einen Range Rover, dessen Fahrer andere Verkehrsteilnehmer rechts überholte, mit Lichthupe bedrängte und sich mithilfe eines Blaulichts freie Bahn verschaffte. Teilweise bildeten Autofahrer im dichten Verkehr sogar eine Rettungsgasse, die der Mann nutzte.

Eine Streife stoppte den Wagen schließlich in Jenfeld. Bei der Kontrolle legte der 54-Jährige einen offenbar gefälschten spanischen Führerschein vor. Zudem fanden die Beamten das zuvor genutzte Blaulicht im Auto.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Gegen den türkischen Staatsangehörigen leitete die Polizei Hamburg mehrere Strafverfahren ein – unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Amtsanmaßung, Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Führerschein, Blaulicht und der Range Rover wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die die riskante Fahrt beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (rei)