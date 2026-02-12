Großkontrolle an der A7: Polizei zieht mehrere Lkw aus dem Verkehr

An der A7 in Sinstorf haben Einsatzkräfte am Donnerstag mehrere Lkw und Busse kontrolliert. Dabei wurden zahlreiche Mängel festgestellt.

Die Beamten der Verkehrsdirektion, der Wasserschutzpolizei sowie mehrerer Wachen kontrollierten in der Zeit zwischen 7.30 und 13 Uhr auf dem Rastplatz Harburger Berge in nördlicher Fahrtrichtung 24 Fahrzeuge. Bei 14 davon wurden gleich mehrere Mängel beanstandet. In neun Fällen durften Trucker wegen mangelnder Ladungssicherung gar nicht weiterfahren. Ist Ladung nicht ausreichend gesichert, kann dies zu schweren Verkehrsunfällen führen.

A7: Weitere Kontrollen angekündigt

Dazu kamen fünf technische Mängel und in vier Fällen verstießen die Fahrer gegen die Lenk- und Ruhezeiten. In drei Fällen waren Abfälle und Gefahrgüter mangelhaft verladen.

Das Ziel der Beamten war es, den Verkehr zu überwachen und die Sicherheit auf den Autobahnen zu erhöhen. Es wurden bereits weitere Kontrollen dieser Art angekündigt. (dg)