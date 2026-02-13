Autobahn in Hamburg: BMW-Fahrer überschlägt sich

Schwerer Unfall mit glimpflichem Ausgang: Auf der Autobahn A7 in Hamburg hat sich ein BMW-Fahrer überschlagen. Er blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr auf der Fahrbahn Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Marmstorf. Ein Autofahrer, der in Heimfeld auf die Autobahn gefahren war, meldete einen Wagen, der auf dem Dach lag, wie die Polizei der MOPO sagte.

Unfall auf der A7 in Heimfeld: Fahrer unverletzt

Der Fahrer wurde nach einer Sichtung durch den Rettungsdienst als unverletzt eingestuft, stand aber „unter dem Eindruck des Unfallgeschehens“. Die Polizei sperrte für die Rettungsarbeiten etwa eine Stunde lang eine Fahrspur der A7. Die Einsatzkräfte richteten den BMW wieder auf.

Laut Polizei waren noch zwei weitere Pkw an dem Unfall beteiligt. In welcher Weise, ist aber noch unklar. Auch die Ursache für den Überschlag des BMW ist noch nicht geklärt. Zur Unfallzeit fiel Schnee. Möglicherweise verlor der Fahrer aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über den Wagen.