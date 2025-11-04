Auto von AfD-Politiker angezündet: Polizei äußert sich zu „Antifa“-Bekennerschreiben

Am Montagmorgen brannten mehrere Autos vor dem Wohnhaus des AfD-Politikers Bernd Baumann. Kurz darauf tauchte ein Bekennerschreiben auf, in dem „die Antifa“ die Verantwortung für den Brandanschlag übernimmt. Die Polizei hält das Schreiben für glaubwürdig.

„In der Nacht auf den 3.11.25 haben wir den BMW von Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, mit einem Brandsatz zerstört“, schreibt ein anonymer Nutzer auf der Plattform „Indymedia“. Der Brandanschlag soll demnach von der Antifa ausgeführt worden sein.

Polizei hält „Antifa“-Bekennerschreiben für echt

Die Polizei hält das Bekennerschreiben für echt: „Das veröffentlichte Selbstbezichtigungsschreiben bewertet der Staatsschutz als authentisch“, erklärt ein Polizeisprecher.

Zunächst war unklar, ob tatsächlich Linksextreme hinter dem Schreiben stecken, da auf „Indymedia“ grundsätzlich jeder ohne Überprüfung Texte veröffentlichen kann und infolgedessen immer wieder falsche Selbstbezichtigungen auftauchen.

Das könnte Sie auch interessieren: Auto in Hamburg abgebrannt: Jetzt klagt der AfD-Politiker über seinen Polizeischutz

Aktuell ermittelt der Staatsschutz, der für politisch motivierte Taten zuständig ist. Nach Polizeiangaben wurde mutmaßlich zunächst Baumanns Auto in Brand gesteckt. Das Feuer habe sich dann auf drei umstehende Autos ausgebreitet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (040) 42 86 – 567 89 zu melden. (mp)