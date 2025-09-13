mopo plus logo
Lieferdienst wendete verbotener Weise und übersieht Motorrad – Biker erleigt seinen schweren Verletzungen in Klinik

Der Motorradfahrer erlag seinen schweren Verletzungen in einer Klinik. Foto: NEWS5

  • St. Georg

Auto verbotswidrig gewendet – Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Hamburg

Ein schwerer Unfall in St. Georg kostete am Freitagabend einem Motorradfahrer das Leben. Der Biker war frontal mit einem Pkw kollidiert. Er verstarb kurz darauf in einer Klinik.

Zu dem Unfall kam es gegen 21.45 Uhr auf der Straße An der Alster. Laut Polizei habe der Fahrer eines Lieferdienst verbotswidrig gewendet. Dabei übersah er einen herannahenden Motorradfahrer. Der 38-Jährige krachte nahezu ungebremst in die Seite des Pkw und wurde dabei schwerst verletzt.

Motorradfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen in Klinik

Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer, das nach MOPO-Informationen neben schweren Kopfverletzungen auch mehrere Knochenbrüche und innere Verletzungen erlitten hatte. Danach kam der 38-Jährige in eine Klinik, wo er kurz darauf verstarb. Der Fahrer des Pkw erlitt einen Schock.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

