Audi-Raser hinterlässt Schneise der Verwüstung – und lässt Beifahrer verletzt zurück

In Lohbrügge ist es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto hatte sich überschlagen. Der Fahrer flüchtete, ein weiterer Insasse wurde verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall gegen 2.05 Uhr am Lohbrügger Markt. Zuvor war der Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus der Lohbrügger Landstraße kommend in den Kreuzungsbereich gerast. Dort verlor der Fahrer des Audi-Mietwagens die Kontrolle über das Fahrzeug.

Fahrer flüchtet – weiterer Insasse verletzt

Zunächst krachte der Audi gegen eine Leuchtreklame, überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen. Laut Zeugen stieg der Fahrer aus und flüchtete. Ein weiterer Insasse wurde verletzt. Der etwa 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Das Verkehrsunfallteam der Polizei ermittelt nun den Mieter des Fahrzeugs sowie die Unfallursache.