Auto überschlägt sich bei Ampelcrash – Frau schwer verletzt

In Barmbek-Süd ist es am Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto hatte sich dort überschlagen, die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall passierte gegen 9 Uhr auf der Dehnhaide in Höhe des gleichnamigen U-Bahnhofs. Dort soll ersten Informationen zufolge eine Autofahrerin (22) eine rote Ampel missachtet haben und dann mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert sein. Ihr Wagen überschlug sich und kam laut Polizei auf dem Dach zum Liegen.

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Feuerwehrleute befreiten die Frau, die bei dem Crash schwere Verletzungen erlitten hatte, aus dem Fahrzeug. Sie kam ins Krankenhaus. Die Kreuzung Dehnhaide Ecke Barmbeker Markt wurde gesperrt.