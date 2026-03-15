Auto überschlägt sich: Mehrere Verletzte – Großeinsatz in Hamburg

In Farmsen-Berne ist es am Sonntagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein mit mehreren Personen besetzter VW Caddy überschlug sich. Drei Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 12.50 Uhr an der Berner Allee. Ersten Erkenntnissen des Lagedienstes zufolge kam es dort zunächst zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Einer der beteiligten Pkw überschlug sich in der Folge.

Großaufgebot an Rettungswagen im Einsatz

Weil zunächst von mehreren Verletzten die Rede war, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an Rettungswagen und einem leitenden Notarzt an. Laut einem Sprecher der Feuerwehr gab es drei Verletzte, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Einer davon kam in die Klinik.

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Die Berner Allee wurde gesperrt. Davon betroffen war auch der Busverkehr. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.