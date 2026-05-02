Auto steht in Vollbrand: A7 zeitweise gesperrt

Am Samstagabend ist auf der A7 in Hamburg ein Pkw in Flammen aufgegangen. Die Strecke musste gesperrt werden.

Gegen 18.20 Uhr ist auf der A7 ein Fahrzeug plötzlich in Flammen aufgegangen. Der Pkw war unterwegs in Richtung Süden, als zwischen dem Parkplatz Bönningstedt (Schleswig-Holstein) und der Anschlussstelle Schnelsen-Nord zu einem Funkenflug kam.

Brennendes Auto: A7 teilweise gesperrt

Kurze Zeit später stand das Auto in Vollbrand, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte. Alle drei Personen konnten sich noch vor Ausbruch des Feuers eigenständig aus dem Wagen retten. Verletzt wurde niemand.

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Polizei und Feuerwehr gehen davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat. Zwischenzeitlich musste die Strecke voll gesperrt werden. Um 19.40 Uhr waren die Einsatzarbeiten beendet und die Strecke wurde wieder freigegeben. (kla)