Auto brennt in Hamburg: Halter hat eine ungewöhnliche Erklärung

Kurioser Brand in Hamburg-Rahlstedt: In der Nacht zum Dienstag brennt ein Ford Fiesta auf dem Hauke-Haien-Weg. Der Halter hat eine ungewöhnliche Erklärung für das Feuer.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Kleinwagen im Innenraum. Das Feuer hatte sich noch nicht ausgebreitet und war schnell gelöscht. Die Polizei bekam vom Halter des Autos eine kuriose Erklärung.

Pappbecher als Aschenbecher Ursache für Brand?

Als die Beamten vor Ort den Besitzer ausfindig gemacht und über den Brand informiert hatten, sagt er ihnen, er rauche gern in seinem Auto. Dabei habe er einen Pappbecher als Aschenbecher benutzt. Der habe sich dann möglicherweise über Nacht entzündet.

Für die Polizei ist der Fall mit den Aussagen des Fahrzeughalters aber noch nicht abgeschlossen. Die Beamten ermitteln weiter die Brandursache, um auszuschließen, dass nicht doch andere Personen daran beteiligt waren.