Auto kracht gegen Laternenmast: Airbag war zugeklebt – Fahrer in Klinik

Der Fahrer eines Toyota ist am Sonntagabend in Lohbrügge mit seinem Wagen von der B5 abgekommen und frontal gegen einen Laternenmast geprallt. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr auf der Bergedorfer Straße (B5) auf Höhe der Lohbrügger Landstraße. Der Toyota-Fahrer war in Richtung Bergedorf unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Umständen hinter einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Er prallte mit dem Wagen anschließend frontal so stark gegen einen Laternenmast, dass die Laterne herunterfiel.

Unfall auf B5: Airbag des Lenkrades abgeklebt

Auf Bildern eines Reporters vor Ort ist zu sehen, dass der Airbag des Lenkrades zugeklebt war. Möglicherweise hatte der Prallsack in der Vergangenheit schon einmal ausgelöst und war auf diese Weise provisorisch ins Innere des Lenkrades gestopft worden, um den Wagen wieder fahrbereit zu machen. Der Fahrer soll aufgrund des funktionsuntüchtigen Rückhaltesystems bei dem Unfall gegen die Windschutzscheibe geprallt sein.

Darauf deuten auch Bruchstellen auf der Fahrerseite der Scheibe hin. Polizei und Feuerwehr konnten dazu jedoch bislang keine Angaben machen. Alter und Verletzungsgrad des Fahrers sind ebenfalls noch unbekannt. Der Verkehrsunfalldienst ist vor Ort. Die Bergedorfer Straße ist derzeit komplett gesperrt, der Verkehr wird von der Polizei abgeleitet. (abu)