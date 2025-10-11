In Hamburg: Auto prallt gegen Baum – Mutter und Kind (5) verletzt

Auf der Holsteiner Chaussee kam am Mittag eine Autofahrerin (35) mit einem Jungen im Auto von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Beide wurden leicht verletzt, die Feuerwehr rückte wegen auslaufender Betriebsstoffe an.

Gegen 13.30 Uhr war eine Autofahrerin mit einem Kind auf der Holsteiner Chaussee (Hamburg-Schnelsen) unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 247 aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße abkam. Der Pkw kollidierte daraufhin mit einem Baum und ein Airbag wurde ausgelöst.

Der Polizei gegenüber klagte die Frau über Brustschmerzen, wegen des Autogurtes beim Aufprall. Sie und der Junge wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und kümmerte sich um aus dem Auto auslaufende Betriebsstoffe.