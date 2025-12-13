Auto landet auf Dach – Schwangere Angehörige eilt zur Unfallstelle

Unfall auf der Möllner Landstraße in Billstedt: Am Samstagabend gegen 19 Uhr prallten ein VW und ein Toyota zusammen, wobei der Toyota auf dem Dach landete. In jedem Auto saßen zwei Insassen, alle vier wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch eine schwangere Angehörige, die zur Unfallstelle geeilt kam, wurde laut Feuerwehr medizinisch versorgt.

Nach ersten Erkenntnissen soll der schwarze VW gerade aus einer Parklücke gefahren sein, als der silberne Toyota schneller als erlaubt herannahte. Der Toyota-Fahrer versuchte offenbar noch auszuweichen, prallte jedoch mit dem VW zusammen und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Billstedt: Vier Personen in Krankenhäuser

In dem Toyota und dem VW befanden sich jeweils zwei Insassen. Eine Frau erlitt mittelschwere Verletzungen, die drei weiteren Personen wurden leicht verletzt. Alle vier kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Das könnte Sie auch interessieren: Verkehrsschilder und Tannenbaum umgefahren – Fahrer flüchtet

Während der Rettungsmaßnahmen erschien eine schwangere Angehörige an der Unfallstelle. Aufgrund der Aufregung klagte sie über Beschwerden und wurde vorsorglich ebenfalls untersucht, musste laut Feuerwehr jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt, die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.