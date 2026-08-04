Heftiger Unfall auf der A23 bei Eidelstedt – die Feuerwehr ist mit mehreren Rettungswagen im Einsatz.

Bei der Kollision wurde ein Fahrzeug auf die Seite geschleudert. NEWS5

Ein Unfall auf der A23 bei Eidelstedt hat am Montagvormittag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Ein Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr kurz vor dem Autobahnkreuz Hamburg-Nordwest. Dort war ein Pkw nach einer Panne auf der Fahrbahn stehen geblieben. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkte das Hindernis offenbar zu spät und prallte mit seinem Wagen gegen das liegengebliebene Fahrzeug.

Auto wird auf die Seite geschleudert

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Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers auf die Seite geschleudert. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug und mehreren Rettungswagen im Einsatz. Die A23 musste in Richtung Hamburg für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden.